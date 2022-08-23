banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor

Şanlıurfa’da inşaattan düşen işçi yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA 23.08.2022, 18:46
Şanlıurfa’da inşaattan düşen işçi yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan Ö.D. geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralandı. Yaralı işçi, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu