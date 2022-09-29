Şanlıurfa’da iklim değişikliğine dikkat çekildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Belediye Başkanları Birliği’nin (TBBB) organize ettiği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği “İklim Değişikliği Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Semineri” Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen seminere, TBBB Yönetim Kurulu Üyesi ve proje koordinatörü İbrahim Demir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, TBBB Yönetim Kurulu Üyesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Nihat Çiftçi ile kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İklim değişikliği gibi bir konuda düzenlenen seminere Eyyübiye Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, küresel çapta meydana gelen sıtma, koronavirüs gibi salgınların dünyanın sonunu getireceği gibi endişelerin olduğun anımsatarak, bilim adamları sayesinde bu sıkıntıların atlatıldığına dikkat çekti. Küresel ısınmanın sonucu olan iklim değişikliği konusunda en önemli etkenin insan olduğunu ve bu sorunun üstesinden de yine bilim adamlarının ortaya koyduğu yöntemlerin uygulanmasıyla gelinebileceğine dikkat çeken Kuş, dünyanın her tarafında etkili olan bu sorunun ortadan kaldırılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti. İklim değişikliğiyle ilgili yapılan toplantıyı çok önemli bulduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de iklim değişikliğinin etkilerini büyükşehir belediyesi olarak çok yakından gördüklerini ifade etti. İklim değişikliğinin en büyük etkisini, kuyu sularının azalmasıyla hissettiklerini kaydeden Beyazgül, hazırlanacak eylem planına her türlü desteği vereceklerini ve uygulama noktasında çok hassas olacaklarını belirtti. Seminerin açılış konuşmasını yapan TBBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Demir, TBBB olarak iklim değişikliği eylem planı hazırlamak üzere İçişleri Bakanlığı’na proje sunduklarını ve bakanlığın projeyi kabul ederek maddi destek sağladığını belirtti. Demir, Türkiye’nin 81 vilayetinde eğitim çalışmaları verdiklerini ifade ederek, projenin önemi hakkında bilgi verdi. İklim değişikliğinin, yeryüzünde yaşayan tüm canlılara çok acımaz etkileri olduğunu ifade eden TBBB Yönetim Kurul Üyesi Nihat Çiftçi ise, kapitalist sistemlerin getirmiş olduğu çok kazanma hırsının şehirlerin, toprağın, tabiatın zarar görmesine neden olduğunu bunun da belediyeleri yakından ilgilendirdiğinin altını çizdi. Sera gazlarını en çok üreten yerlerin şehir merkezleri olduğuna değinen Çiftçi, hazırlanacak eylem planının ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı olmasını diledi.

Seminer, katılımcılara küresel iklim değişikliğiyle ilgili etkenler ve mücadele yöntemlerinin konunun uzmanları tarafından yapılan sunumlarla devam etti.