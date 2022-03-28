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Şanlıurfa’da iklim değişikliği eğitim çalıştayı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem Planlamasına yönelik eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA 28.03.2022, 14:54
Şanlıurfa’da iklim değişikliği eğitim çalıştayı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem Planlamasına yönelik eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin, iklim değişikliğiyle mücadelesini destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. Bölgesel iklim değişikliğinin etkilerinin ve farkındalık düzeyinin tespit edilmesi amacıyla iklim dirençlerine karşı daha uyumlu bir şehir oluşturmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede kurum içi " İklim Değişikliği Eylem Planlaması eğitim çalıştayı düzenledi. Eğitim çerçevesinde katılımcılara, Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği Farkındalık Projesi Danışmanı Tamer Atalay ve Engin Algür tarafından iklim değişikliği eylem planlaması konularında eğitim verildi. Eğitime katılan katılımcılar İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem Eğitimine katılarak kentte oluşabilecek olumsuzlukları minimum seviyeye indirebilmek adına bu çalışmaya gönül verdiklerini aktararak daha iyi ve yaşanabilir bir dünya için omuz omuza mücadele edelim çağrısında bulundular.

Eğitime katılan personellere çalıştay sonunda sertifikaları verildi.

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