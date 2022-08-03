Şanlıurfa’da huzur denetimi: 11 gözaltı

Şanlıurfa’da park ve kafelerde gerçekleştirilen huzur denetimlerinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, Eyyübiye ilçesindeki park ve kafelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, bin 641 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edilirken; 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kişiye de idari işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.