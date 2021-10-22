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Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüş yasağı

Şanlıurfa Valiliğince ceza infaz kurumları yakınlarında toplanma, gösteri ve yürüyüşler, 7 gün süreyle yasaklandı.

ŞANLIURFA 22.10.2021, 13:54
Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüş yasağı

Şanlıurfa Valiliğince ceza infaz kurumları yakınlarında toplanma, gösteri ve yürüyüşler, 7 gün süreyle yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19. maddesine istinaden bir dizi karar alındı. Alınan karar ile ilgili açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının kampüsünde, eklentilerinde ve tel örgü sınırının 1 kilometre mesafe içerisinde yapılacak ’Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle cezaevine girme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak’ gibi etkinlikler, 21-28 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır” denildi.

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