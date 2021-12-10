Şanlıurfa’da gençler geleceğe hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi, hazırlık kursu ve çalışma salonları ile üniversite sınavına girecek olan gençleri geleceğe hazırlıyor.

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik desteğini sürdürüyor. Gençlerin her alanda yanlarında olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla eğitime yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde üniversite sınavı hazırlık kursu devam ediyor. Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi için açılan kurslarda sayısal ve eşit ağırlık sınıfları ile çalışma salonu yer alıyor. Hafta içi devam eden kurslarda konu anlatımı, deneme sınavları ve soru çözümleri ile gençlerin sınavlara hazırlanması sağlanıyor. Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinin yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan kütüphanede de sınavlara hazırlık yapan öğrenciler, bu kurstan ise hafta içi saat 8.30 ile 20.00 arası ve Cumartesi günü saat 9.00 ile 17.00 arası faydalanıyor.

Kendileri sunulan imkan ile hem heyecanlarını giderdiklerini hem de konu eksiklerini tamamladıklarını ifade eden öğrenciler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.