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Şanlıurfa’da gazeteciler unutulmadı
ŞANLIURFA’DA GAZETECİLER UNUTULMADI
ŞANLIURFA 22.10.2020, 17:15
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Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanları, kendileri için organize edilen müzikli yemek programında bir araya geldi.
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları kentteki bir otel yönetimi tarafından pandemi kurallarına uygun, canlı müzik eşliğinde yemekte ağırlandı. Gazetecilere eşik eden Otel Müdürü Ömer Faruk Karınca, otel hakkında bilgiler vererek tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Gününü kutlayarak, “Bizlerin davetini kırmayıp programa icabet eden başta gazeteciler dernek başkanlarımıza ve tüm katılan basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Programda söz alan gazeteciler ise bu özel günde kendilerini unutmayan yönetime teşekkür etti.
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