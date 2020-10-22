banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu
Cem Yılmaz istedi, Bakan Koca destek verdi... Sağlık çalışanları için sahneye çıkacak
Cem Yılmaz istedi, Bakan Koca destek verdi... Sağlık çalışanları için sahneye çıkacak
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
Oruç Reis için yeni Navtex ilanı

Şanlıurfa’da gazeteciler unutulmadı

ŞANLIURFA’DA GAZETECİLER UNUTULMADI

ŞANLIURFA 22.10.2020, 17:15
1
Şanlıurfa’da gazeteciler unutulmadı

Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanları, kendileri için organize edilen müzikli yemek programında bir araya geldi.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları kentteki bir otel yönetimi tarafından pandemi kurallarına uygun, canlı müzik eşliğinde yemekte ağırlandı. Gazetecilere eşik eden Otel Müdürü Ömer Faruk Karınca, otel hakkında bilgiler vererek tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Gününü kutlayarak, “Bizlerin davetini kırmayıp programa icabet eden başta gazeteciler dernek başkanlarımıza ve tüm katılan basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programda söz alan gazeteciler ise bu özel günde kendilerini unutmayan yönetime teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:52
Güneş 07:16
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:21
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3