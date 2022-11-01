Şanlıurfa’da fiyat denetimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi çarşılarda bağırarak müşteri kapmaya çalışan esnaflara yönelik denetim yaptı. Ekipler, güncel fiyat listesinin müşterilerin görebileceği yerlere konulması için esnafları uyardı.

2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından çarşılar bölgesinde denetim yapıldı. Zabıta ekipleri çarşılar bölgesinde çığırtkanlık yaparak müşteri toplamaya çalışan esnafları uyardı. Zabıta ekipleri, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl platosundaki tarihi çarşılarda bulunan lokantaları denetledi. Ziyaretçi popülasyonun yoğun olduğu çarşıda yapılan denetimlerde lokanta işletmecilerinin müşteri kapma savaşına son verilecek. Zabıta ekipleri, dükkan önlerinde bağırarak müşteri kapmak isteyen işletmecileri tek tek uyardı. Tarihi hanlar bölgesinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan denetimlerde işletmelerin güncel fiyat listesine dikkat etmeleri istendi. Buna göre işletmelerde güncel fiyat listesi müşterinin görebileceği bir alana konulacak. Ayrıca lokanta işletmelerinde tüm masalarda menü listesi bulunacak. Yapılan denetimlerle birlikte tarihi alanda gürültü kirliliğinin önüne geçilecek. Güncel fiyat listesine uygun olmayan şekilde satış yapan işletmeler, Zabıta ekipleri tarafından uyarılarak eksikliklerin giderilmesi istendi. Tebligat gönderilmesine rağmen uyarıları dikkate almayan işletmelere Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı kente gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilerin rahat bir ortamda kenti gezmeleri için denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Şanlıurfa, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından ‘’2023 İslam Dünyası Başkenti seçilmişti.