Şanlıurfa’da fırtına zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da etkili olan fırtına, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde öğleden sonra fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle şehri bir anda toz bulutu sardı. Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Fırtınada birçok iş yerine ait tabelalar devrildi. Kısa süreli fırtına, daha sonra yerini yağmura bıraktı.