banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!

Şanlıurfa’da farkındalık için pedal çevirdiler

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa’da düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

ŞANLIURFA 25.09.2021, 18:59
Şanlıurfa’da farkındalık için pedal çevirdiler

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa’da düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

Avrupa Birliği ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak her yıl, 23-30 Eylül tarihleri arasında “Avrupa Spor Haftası” etkinlikleri düzenleniyor. 81 il ve ilçelerde bir hafta süren etkinliklerle toplumda hareketlilik bilinci oluşturarak spora teşvik edici aktiviteler yapılıyor.

Her yıl geleneksel olarak 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Halfeti’de kano ve dalış etkinliği ile başlayan etkinliklerin ikinci ayağı ise bisiklet turu oldu.

Ellerinde Türk bayrakları, fonda Urfa Türkileri ile bisikletlerine binen bisiklet tutkunları sağlık için sürekli hareket et sloganıyla Şanlıurfa Müzesi önünden başlayarak HAVAŞ durağına kadar bisiklet turu düzenledi. Şanlıurfa sokaklarında bisiklet topluluğunu görenler cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Bir hafta sürecek Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa’da da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0