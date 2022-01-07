banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden

Şanlıurfa’da fahiş fiyat toplantısı

Tüketici haklarının korunması ve fahiş fiyatın önüne geçilmesine yönelik 13 ilçe zabıta müdürünün katılımı ile gerçekleşen koordinasyon toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

ŞANLIURFA 07.01.2022, 14:24
Şanlıurfa’da fahiş fiyat toplantısı

Tüketici haklarının korunması ve fahiş fiyatın önüne geçilmesine yönelik 13 ilçe zabıta müdürünün katılımı ile gerçekleşen koordinasyon toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatı ile zabıta müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı. Tüketici haklarının korunması ve fahiş fiyatın önlenmesine yönelik 13 ilçe zabıta müdürünün katılımıyla gerçekleşen koordinasyon toplantısı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yakut, toplantıya katılan zabıta müdürlerine fahiş fiyatta uygulanması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Fahiş fiyatın önlenmesine yönelik 13 ilçede çalışmaların sürdüğünü anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Atmaca, ‘’Zabıta, görevini kanun ve yönetmeliğin belirlediği yetkilerle yapmaktadır. Yaptığı denetim ve uygulamada vatandaşın esenliği için düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta kentsel yaşama katkı sunan önemli bir teşkilattır. Bir yerde belediye zabıtası, belediyenin gören gözü, işiten kulağıdır. Zabıta aynı zamanda halkla belediye arasında köprü görevi görüyor. Fahiş fiyat tespit edildiği zaman tespit tutanağı düzenlenir ve üst yazı ile Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde tüketicinin korunmasının yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi uygulandı. Proje kapsamında başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüketici birimleri kurulması istendi. Bizde tüketici birimini kurduk ve tespit tutanağı hazırlattık. Biz genellikle fahiş fiyat denetimimizi Ticaret İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa olarak yapıyoruz. Fahiş fiyatla ilgili işlemi onlar yapıyor, diğer son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin denetimini biz yapıyoruz. Tek başımıza yaptığımız denetimlerde fatura, fiş ve etiket fiyatlarını fotoğraflayıp belgelerle üst yazı ile Ticaret İl Müdürlüğüne gönderip cezayı onlar uyguluyorlar. Zabıta olarak direk bizim fahiş fiyattan ceza kesme yetkimiz yok’’ diye konuştu.

Şanlıurfa’daki zabıta müdürlerine yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısına telekonferans sistemi ile katılan Zabıta Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Karabudak, zam savaşında her zaman devletin yanında yer alacaklarını söyleyerek, ‘’fahiş fiyat dediğimiz ve şu anda aslında Türkiye’nin ekonomik savaşında zabıtanın olması gereken konu ve konjektörü var. Bu teşkilat her zaman devletinin yanındadır’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8