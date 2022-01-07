Şanlıurfa’da fahiş fiyat toplantısı

Tüketici haklarının korunması ve fahiş fiyatın önüne geçilmesine yönelik 13 ilçe zabıta müdürünün katılımı ile gerçekleşen koordinasyon toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatı ile zabıta müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı. Tüketici haklarının korunması ve fahiş fiyatın önlenmesine yönelik 13 ilçe zabıta müdürünün katılımıyla gerçekleşen koordinasyon toplantısı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali Yakut, toplantıya katılan zabıta müdürlerine fahiş fiyatta uygulanması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Fahiş fiyatın önlenmesine yönelik 13 ilçede çalışmaların sürdüğünü anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Atmaca, ‘’Zabıta, görevini kanun ve yönetmeliğin belirlediği yetkilerle yapmaktadır. Yaptığı denetim ve uygulamada vatandaşın esenliği için düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta kentsel yaşama katkı sunan önemli bir teşkilattır. Bir yerde belediye zabıtası, belediyenin gören gözü, işiten kulağıdır. Zabıta aynı zamanda halkla belediye arasında köprü görevi görüyor. Fahiş fiyat tespit edildiği zaman tespit tutanağı düzenlenir ve üst yazı ile Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde tüketicinin korunmasının yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi uygulandı. Proje kapsamında başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüketici birimleri kurulması istendi. Bizde tüketici birimini kurduk ve tespit tutanağı hazırlattık. Biz genellikle fahiş fiyat denetimimizi Ticaret İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa olarak yapıyoruz. Fahiş fiyatla ilgili işlemi onlar yapıyor, diğer son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin denetimini biz yapıyoruz. Tek başımıza yaptığımız denetimlerde fatura, fiş ve etiket fiyatlarını fotoğraflayıp belgelerle üst yazı ile Ticaret İl Müdürlüğüne gönderip cezayı onlar uyguluyorlar. Zabıta olarak direk bizim fahiş fiyattan ceza kesme yetkimiz yok’’ diye konuştu.

Şanlıurfa’daki zabıta müdürlerine yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısına telekonferans sistemi ile katılan Zabıta Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Karabudak, zam savaşında her zaman devletin yanında yer alacaklarını söyleyerek, ‘’fahiş fiyat dediğimiz ve şu anda aslında Türkiye’nin ekonomik savaşında zabıtanın olması gereken konu ve konjektörü var. Bu teşkilat her zaman devletinin yanındadır’’ diye konuştu.