Şanlıurfa’da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da ev, işyeri ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ev, işyerleri ve otomobillerden mutfak malzemesi, elektrikli ev aletleri, gıda malzemesi ve elektronik eşya çalan iki hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Devriye gerçekleştirdikleri sırada durumundan şüphelendikleri H.P. isimli şahsı durdurup kimlik kontrolü yapan ekipler, şahsın çelişkili cevaplar vermesi üzerine gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgusunda, arkadaşıyla birlikte hırsızlık yaptıklarını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.