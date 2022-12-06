Şanlıurfada "Engelsiz Kitap’’ tanıtımı yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen kitap fuarında 7 Aralık Çarşamba günü saat 11:00’da ‘’Engelsiz Kitap’’ tanıtımı yapılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kitap fuarı yoğun ilgi görüyor. 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında yazarlar okuyucularıyla buluşuyor. Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan 5. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarında ‘’Engelsiz Kitap’’ tanıtımı yapılacak. İmza günü ve söyleşilerin düzenlendiği kitap fuarında 7 Aralık Çarşamba günü saat 11:00’da Hayallere Giden Yolda Her Engel Aşılır, kitabın yazarı Mehmet Furkan Kısmet ile +1 Farkla Sevgi kitabının yazarı Hatice Kübra Biçer okuyucularıyla bir araya gelecek.