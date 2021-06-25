Şanlıurfa’da engelliler için havuz projesi

ŞANLIURFA (İHA) – Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat seçim sözü olan engelli havuzu ve 5 adet yüzme havuzu projesini gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe belediyesine bağlı tesislerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, seçim sözü olan engelli havuzu ile birlikte 5 adet kapalı yüzme havuzunun önümüzdeki aylarda faaliyete geçeceğini kaydetti. Canpolat, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Faruk Bayuk ve Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya ile birlikte spor tesislerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Tesislerine geçen Canpolat, burada bulunan havuzda sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Voleybol kursunda idman yapan sporcularla da görüşen Canpolat, sporcularla sohbet edip, birlikte voleybol oynadı. Mehmet Canpolat, beraberindekilerle birlikte daha sonra Haliliye Belediyesi Engelliler Merkezinde devam eden çalışmaları denetledi. Teknik ekipten bilgiler alan Başkan Canpolat, engelliler havuzundaki çalışmaları inceledikten sonra açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi verdiği sözü yerine getirerek, engelli havuzunu ilçeye kazandırdıklarının altını çizen Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak seçimden önce vaat etmiş olduğumuz engelliler merkezimizi inşallah en kısa sürede hizmete açıyoruz. Haliliye engelliler merkezimizde şu anda havuzumuzda ki eksiklikleri en kısa sürede bitirerek Temmuz ayı itibari ile birlikte, pandemi de kalkar kalkmaz inşallah vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Haliliye’mizin her noktasında birçok çalışmamız mevcut her mahallede olmak şartı ile merkezde de kırsalda da durmadan çalışıyoruz. Bununla birlikte sportif faaliyetlerde de vatandaşlarımızın havuz ihtiyacını da karşılamak üzere engelliler havuzumuz da dahil 5 adet kapalı yüzme havuzumuzla vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. İnşallah seçim öncesi projelerimizi de teker teker yerine getirip Temmuz ayı içerisinde Haliliye Belediyesi Engelliler Merkezi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bizlere destek olan vatandaşlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Canpolat, açıklamalarının ardından beraberindekilerle birlikte Süleymaniye Mahallesinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Yüzme Havuzuna geçerek, buradaki çalışmaları da inceledi.