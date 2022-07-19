Şanlıurfa’da ekmek israfını önleyen uygulama

Haliliye Belediyesi tarafından “Ekmek nimettir, yeri çöp değildir” sloganıyla başlatılan 12 günlük toplanan ekmekler, hayvan barınaklarına teslim ediliyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal sorumluluk bilinci ve ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla “Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir” sloganıyla Bayat Ekmek Toplama projesini hayata geçirdi.

Uygulanan proje çerçevesinde 32 merkez mahallede belirlenen noktalara Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirildi. Vatandaşların bayat ekmeklerini attıkları ve 600’ü bulan bayat ekmek toplama kutularına bırakılan ekmekler, günlük olarak ekipler tarafından toplanıyor. Bayat ekmek toplama aracına yüklenen ekmekler, hayvanlara verilmek üzere barınaklara teslim ediliyor. Haliliye’de hayata geçirilen bu proje ile günlük 500 kilogram, aylık 15 ton ekmek hayvan barınaklarına teslim edilirken, ekmek israfının da önüne geçiliyor.

Temizlik işleri müdürlüğü, vatandaşların takdirini toplayan ve ekmek israfını önleyen uygulamanın yaygınlaşması için gelen talepler doğrultusunda bayat ekmek toplama kutularını ilçenin birçok noktasına yerleştirmeye devam ediyor.