Şanlıurfa’da eğitimin ilk günü kantinler denetlendi

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçe genelinde bulunan okul kantinlerine yönelik hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “huzur ve güvenin kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren ekiplerin adresi, bu kez okul kantinleri oldu. Ekipler, ara tatilin ardından eğitimin yeniden başladığı ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantin ve yemekhanelerde denetim yaptı. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren Haliliye Belediyesi, hijyen kuralları başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yapan zabıta ekipleri, kurallara uyan kantin işletmecilerine teşekkür etti.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise okul dönemi boyunca kantin ve okul çevrelerindeki işyerlerinde denetimleri aralıksız devam edeceği kaydedildi.