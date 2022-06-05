Şanlıurfa’da Dünya Çevre Günü etkinlikleri

Geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri ile UNDP tarafından pilot ilçe seçilen Haliliye Belediyesi, Dünya Çevre Gününde örnek etkinliklere imza attı. Çevre duyarlı bireylerin yetişmesi için çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleri ile 2019 yılında geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri ile Haliliye, pilot ilçe seçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından belediyeye hibe sağlanırken, daha temiz ve geri dönüşüme duyarlı bir ilçe için birçok adım atıldı. Haliliye Belediyesi geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları ile birçok belediyeye de öncü olurken, Dünya Çevre Gününde ise çeşitli etkinliklere imza atıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlenen etkinliğe, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat, öğretmenler ve yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ilk olarak Haliliye Belediyesinin katkı sunduğu ve Sıfır Atık Projesi ile toplanan atıkların solucan gübresine dönüştürüldüğü tesis gezdirildi. Burada çocuklara hayvansal ve bitkisel atıkların gübreye dönüştürülerek, toprak kalitesinin daha verimli hale dönüştürüldüğü anlatıldı. Daha sonra Belediye tarafından dağıtılan ikramlar ile hoş vakit geçiren çocuklar, uçurtma şenliği ile doyasıya eğlendi. Çocukların rüzgarlı havada uçurtma uçurduğu anlar renkli görüntülere sahne oldu. Uçurtma şenliğinin ardından çocuklara eldiven ve çöp torbaları dağıtılarak, çevredeki atıkların toplanması sağlandı. Çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte miniklere daha temiz bir çevre için atıkların çöplere atılması gerektiği anlatıldı.

Etkinlik sonunda temiz çevre için atıkları toplayacaklarını ifade eden çocuklar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.