Şanlıurfa’da drone destekli DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen drone’li operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahısların faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda haklarında geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şahısların yakalanması için Eyyübiye, Haliliye, Akçakale ve Birecik ilçelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.