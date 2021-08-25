Şanlıurfa’da din görevlilerinden aşı çağrısı

Korona virüs salgınında Türkiye’nin en yüksek riskli illeri arasında bulunan ve aşılamada nüfusa oranla en az aşı yaptıran il olan Şanlıurfa’da yaşayan İslam alimleri, halka aşı olma çağrısında bulundu.

Türkiye genelinde korona virüs salgınına karşı en az 1 doz aşı yaptıran 18 yaş ve üstü nüfusun aşılanma ortalaması yüzde 75,16’ya ulaşırken, Şanlıurfa yüzde 53,1 aşılanma oranıyla, yüksek riskli kırmızı kategorideki son ve tek il oldu. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalara bir destek de Şanlıurfa’da yaşayan İslam âlimlerinden geldi. Şanlıurfa’da farklı Kur’an kursları ve eğitim merkezlerinde görev yapan, hayatlarını İslami ilimlere vakfetmiş İslam alimleri, korona virüs salgınını önlemeye yönelik dünya çapında kabul gören en önemli tedbirin aşı olduğunu, genel kabul gören bu tedbire uymanın ise tüm Müslümanlar için vacip hükmünde olduğunu söylediler.

Salgın hastalıklarla mücadele, tedbir, tedavi, kendini ve topluma koruma hususunu Kur’an hükümleri ve Hz. Peygamber’in hadisleriyle değerlendiren İslam alimleri İzzeddin Aksan, Salih Turgut, Bahaddin Parlakçı ve Ahmet Demirdöğen, aşı olmayanların başkalarının hayatını da riske atması nedeniyle büyük vebal altına girdiklerini söylediler.