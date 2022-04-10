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Şanlıurfa’da dijital sinema salonu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kent merkezindeki Belediye Parkı ve Şairnabi Dijital Sinema solunu düzenlenen tören ile Şanlıurfalıların hizmetine sunuldu.

ŞANLIURFA 10.04.2022, 11:28
Şanlıurfa’da dijital sinema salonu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kent merkezindeki Belediye Parkı ve Şairnabi Dijital Sinema solunu düzenlenen tören ile Şanlıurfalıların hizmetine sunuldu.

Kente nefes aldıran projelerle yeşil alan sayısını her geçen gün arttıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, eski hizmet binasının yıkımını gerçekleştirerek, yeni yeşil alan olarak Şanlıurfalıların hizmetine girdi. Kent merkezinde her gün yüzbinlerce insanın geçtiği Atatürk Bulvarındaki Belediye Parkı tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Milletvekilleri, STK temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla Belediye Parkı ve Dijital Sinema düzenlenen tören ile açıldı.

Başkan Beyazgül ve beraberindekiler açılışı yapılan Belediye Parkında vatandaşlarla birlikte çay içti. Vatandaşlarla vakit geçiren Başkan Beyazgül daha sonra Şair Nabi Dijital Sinema salonunun açılışını gerçekleştirdi.

“Biz bu alanı çocukların sevincine, kuşların cıvıltısına hediye ettik”

Kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’ Eski Belediye hizmet binasının yeşil alana dönüştürülmesiyle Millet Hanı görünür hale geldi. Bu bölgenin otel olmasını isteyenler oldu fakat biz bu alanı kuşların cıvıltısına, çocukların sevincine, yaşlıların dinlenmesine hediye ettik. Belediyemizi yeni yerine ve modern bir binaya taşıdık. Belediye Bahçemizin yanında restorasyon çalışmalarımızı tamamladığımız Şair Nabi Kültür Merkezi bundan böyle Dijital Sinema olarak Şanlı şehrin evlatlarına hizmet edecek” dedi.

“Şanlıurfa’nın tarihi güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz”

Başkan Beyazgül, “Dede torunuyla birlikte gelerek çayını yudumlarken torunu ise dijital sinemada filmler izleyecek. Kızılay Binası, SUTSO Binası, eski ŞANMED binası Kızılkoyun Nekropolleri, Kale Eteği, Kültür ve Turizm Yolu’nda da çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa’nın tarihini ön plana çıkarmaya devam edeceğiz. Tescilli sokaklarda restorasyon çalışılmalarımız devam ediyoruz. Burası 12 bin yıllık bir şehir Biz bir yandan yıkarken diğer yandan güzelleştiriyoruz. Gönlümüzün güzelliklerini sahaya yayıyoruz. Urfa’nın güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa’yı gastronomi, müzik ve kültürde olduğu gibi dünyanın merkezi yapacağız” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı eski belediye hizmet binasının yerine yapılan “Belediye Bahçesi’nin yeşil alan olarak Şanlıurfa’ya kazandırılmasının son derece önemli olduğunu belirterek bu alanın ve dijital sinemanın hayırlı olmasını dileyerek bu hikayenin devam etmesini diledi.

Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de her şeyin aslına döndüğünün altını çizerek belediye bahçesini eskiden olduğu gibi yeşil alana çeviren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Milletvekili Halil Özcan ise konuşmasında Başkan Beyazgül’ün çok önemli bir meydanı, yeşil alanı Şanlıurfa’ya kazandırdığını belirterek ucube görünümlü yapıların yıkılmasında Büyükşehir Belediyesine tam destek vereceklerini açıkladı.

Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen kültürel kimliğini kaybetmiş, hiçbir tarihi anlam ifade etmeyen bir yapının yeşil alana dönüştürülerek Şanlıurfa halkının hizmetine sunulmasının önemine değindi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Belediye binası bizim için bir ucubeydi Başkan Beyazgül tarihi ortaya çıkardı. Burası bir yeşil alandan daha fazlasını ifade ediyor Millet Hanı ortaya çıktı dedi”.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat belediye eski hizmet binasının yerinin yeşil alana dönüştürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış programında Araştırmacı Yazar Müslüm Akalın ve Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç da birer selamlama konuşması yaparak kentin kalbinde bulunan eski belediye hizmet binasının yıkılarak yerine yeşil alan yapılmasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini aktardılar.

Protokol konuşmalarının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Belediye Bahçesi ve Dijital Sinemanın açılışı gerçekleştirildi.

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