Şanlıurfa’da depremzedelere yönelik yardımlar devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte ve çevre illerden gelen depremzedelere yönelik insani yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara ve can kayıplarına neden olan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Şanlıurfa’da ve çevre illerden kentte gelen depremzedelere yönelik insani yardımlar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, depremzedelerin konakladığı Hobi Bahçeleri ve Sabır Evlerini ziyaret etti. Burada depremzedelerin taleplerini dinleyen Beyazgül, yardımların devam edeceğini söyledi.

“Bin yıldır büyük felaketleri birlik ve beraberlik içerisinde aştık”

Beyazgül, yaptığı açıklamada, “Depremin meydana geldiği ilk saatten bu yana tüm ekibimiz gayretle vatandaşlarımızın yanında oldu. Vatandaşlarımız da bu durumu tevekkül ve sabırla birlik ve beraberlikle karşıladı ve birlikte ilerliyoruz. Biz bir aileyiz. Bir millet demek aile demektir. Bir ailenin yapması gereken ne varsa bizler de onu yapıyoruz. Biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle 79 birimimizi halkımızın hizmetine açtık. Buralar bu günler için var dedik. Hobi Bahçelerimizi ve Sabır Evlerimizi vatandaşımızın hizmetine açtık. Buradaki vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün daha da arttı. Bunun gibi projelerin sayısını artırma gayreti içerisinde olacağız. Burada konaklayan çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız var. Bu dönemi beraber geçireceğiz. Bu topraklar önemli topraklardır. Bin yıldır bu topraklarda büyük felaketleri birlik ve beraberlik içerisinde aştık. Depremin ilk saatinde hemen ekibimi aradım. Onlar hal hatır soracağımı sandılar ama ben hemen ekmek fabrikasına, aşevine, çorba evlerine, itfaiye ekiplerine enkaz alanlarına arama kurtarma faaliyetlerine katılmaları konusunda, fen işleri ekiplerimize de araçlarını alarak sahaya çıkmaları konusunda talimat verdim. Olması gereken buydu. Depremin meydana geldiği gün saat sekizde çorba ekmeklerimizi vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. İlk gün 300 bin ekmek ve çorba dağıttık. Fabrikamız ilk günden bu yana ekmek üretmeye devam ediyor. Bu ekmekleri de vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Şanlıurfa’da kendimizi ayağa kaldırırken durmadık. Adıyaman ve Kahramanmaraş’a ulaştık. Onların da yaralarını sarmaya çalıştık. Şuan da bütün ekiplerimiz Adıyaman’da çalışıyor. Adıyaman’a günde 50 bin halk ekmek gönderiyoruz. Kahramanmaraş’a da günde 50 bin halk ekmek ulaştırıyoruz. 100 bin ekmeği de halk ekmek büfelerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Hobi Bahçelerimiz çok güzel bir yer vatandaşlarımız Başkanım burayı iyi ki yapmışsınız diyorlar. Buradaki vatandaşlarımız kendi domatesini, patlıcanını yetiştirdi. Burada komşuluk ilişkileri de yeniden canlanmış oldu. Bu merkezlerin sayısını da artırma gayreti içerisinde olacağız. Sabır evlerimizi de ilk günden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımıza açtık. Böyle bir felaket anında bekleme zamanımız olamazdı. Orada da insanlarımız ikamet ediyorlar. Sabır evlerimizde buzdolabı, çamaşır makinesi gibi pek çok ihtiyaç ürünleri de daha önceden hazır hale getirilmişti. Vatandaşlarımızı bu alanlarda ağırlamanın mutluluğunu yaşadık” ifadelerini kullandı.