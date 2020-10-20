Şanlıurfa’da denetlenmeyen alan kalmayacak

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması için bir hafta boyunca uygulanacak sıkı denetimler başladı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapsamı genişletilen tedbir ve denetimler, 987 personelden oluşan 271 ekip tarafından mercek altına alındı.

Şanlıurfa genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran, pazar yerleri gibi alışveriş yerleri ile yeme içme mekanlarına yönelik gün boyu devam eden çalışmalarla, 1722 noktada denetim gerçekleştirildi. Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin başında gelen maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 77 iş yerine idari para cezası uygulanırken, 70 iş yerine de uyarı verildi. 19 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayan sıkı denetimler, bir hafta boyunca yedi ayrı konuda devam edecek. Denetimler sonucu elde edilen veriler Salgın Denetim Merkezi sistemine günlük olarak yüklenecek. Yapılacak analiz sonucunda ilave tedbir ve faaliyetlerin belirlenmesi için değerlendirilecek. Bir hafta boyunca umuma açık alanlar ve iş yerlerinde gerçekleşecek sıkı denetimlerle, maske kullanımı konusunda oluşan hassasiyetin, havaların soğumaya başlaması nedeniyle kapalı alanlarda fiziki mesafe kuralının benimsetilmesi amaçlanıyor. Bugün, şehir içi ve şehirlerarası yolucu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları, okul servisleri, havalimanı ve otogarlarda yapılacak denetimlere yarın da organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve benzeri yerlerde devam edilecek.