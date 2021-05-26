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Şanlıurfa’da çöken yollarda yeniden düzenleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından aralıksız olarak sürdürülen yeni bulvar ve yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ŞANLIURFA 26.05.2021, 14:13
Şanlıurfa’da çöken yollarda yeniden düzenleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından aralıksız olarak sürdürülen yeni bulvar ve yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte kent merkezi ve ilçelerde bir yandan asfalt serimini sürdüren büyükşehir belediyesi, bir yandan da kentin farklı noktalarında eskiyen ve yıpranan yolları sil baştan düzenliyor. Bu bağlamda Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesinde zemin çökmesinden dolayı deforme olan yollarda revizyon çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, yolun altyapısını sağlamlaştırmak için kazım işlemlerini tamamladı. Çalışmalar neticesinde sert zemin sağlamlaştırmaya başlayan ekipler, dolgu işleminin ardından asfaltlama çalışmalarına başlayacak.
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