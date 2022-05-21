Şanlıurfa’da çöken yol onarılarak trafiğe açıldı

Şanlıurfa’da yıllar önce yeraltına döşenen ve deforme olan su hattından kaynaklı çöken yol onarılarak trafiğe açıldı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Haleplibahçe Caddesi’nde 25 yıl önce yeraltına döşenen ve kullanıma bağlı olarak deforme olan su hattı yolda çökmeye neden oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül çökmenin yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Beyazgül, yolun en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılması konusunda ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Tarihi Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi, Kızılkoyun Nekropol alanı gibi önemli tarihi ve turistik mekâna ulaşmakta kolaylık sağlayan yol onarılarak trafiğe tekrar açıldı.