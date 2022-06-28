Şanlıurfa’da çok amaçlı kompleks törenle açıldı

Şanlıurfa’da içerisinde çok amaçlı sosyal tesis, kapalı semt pazarı, otopark, zabıta amirliği, muhtar evi ve park bulunan Sancaktar Kompleksi, açılış töreni ile hizmete sunuldu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim vaatlerinden biri olan Sancaktar Kompleksi hizmete sunuldu. Mahallede yapılan tespitlerin ardından bölgenin eksikliklerine göre yükselen projelerden olan Sancaktar Kompleksinin açılışı, içerisinde bulunan Kapalı Semt Pazarı/Otopark, Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Zabıta Amirliği, Muhtar Evi ve Park alanı ile yapıldı. Yıllardır mahallenin ihtiyaç duyduğu ve 5 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen Kompleks projesinin açılışı mehter takımı ve halk oyunları gösterisi ile başladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği tören, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Canpolat, “Bugün buradayız, alnımızın akıyla dimdik ayaktayız. Ne söz verdiysek sözlerimizi bir bir yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Ama bunun temelinde ne var, birlik var, beraberlik var. Yerel yönetimlerde Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında tüm belediye başkanları tek yumruğuz. Ve aynı zamanda bir diğer konuda sizin bize göstermiş olduğunuz teveccüh, sizin bizim yanımızda durmanız, bize olan güveniniz, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Söz verdik, dedik yapacağız. Sancaktar Mahallesine ne yapabiliriz dedik, planı projeyi önümüze aldık. Buranın tahsisiyle ilgili yaklaşık 5600 m2’lik bir alanı Zeynel Başkan tahsisini Haliliye Belediyesine geçirdi. Sancaktar Mahallesine helali hoş olsun diyorum. Ne söz vermişsek onları yapıyoruz demiştik. Karşıyaka’ya söz verdik, yerine getirdik. Bunlar seçim öncesi bizim sözlerimizdi. Sancaktar’a söz verdik, yerine getirdik, Ahmet Yesevi’ye söz verdik, birkaç aya kalmaz oranın da açılışını yapacağız. Kültür Merkezine söz verdik, bir aya kalmaz oranın açılışını yapacağız. Kırsala söz verdik, sathi kaplama asfalt dedik, yapıyoruz. 11 köy bitti, 40 köyümüzden ihalesinin 14 ihalesi bugün bitti, başladık yaptık, yapıyoruz. Merkezde Haliliye sıcak asfalta buluşacak dedik, geçtiğimiz 3 yılda ister ekonomik nedenler ister pandemi olsun sıcak asfaltı Halilile ile buluşturduk, bu yıl da buluşturmaya devam edeceğiz. Zor işlerin adamıyız, kolay iş kendiliğinden olur. Biz zor işleri çözmeye geldik. Kangrenleşmiş konuları çözmeye geldik, vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya geldik. Bir taraftan kültür merkezleri açıyoruz, bir taraftan yeni kütüphaneler açıyoruz. Engelli havuz dahil olmak üzere yaklaşık beş havuzla emrinizdeyiz. Yaklaşık bine yakın öğrencimizi üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Sportif faaliyetlerle ilgili yaklaşık 8 bin öğrencimiz şuan bize kayıtlı, bizimle birlikte yolarına devam ediyorlar. Ne mutlu ki bize, ne mutlu ki size diyorum. Siz bizim yanımızda olduğunuz sürece, bize destek olduğunuz sürece daha yapacak çok işimiz var, daha çözecek çok işimiz var diyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

Kompleksin Haliliye’ye hayırlı olmasını dileyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de, “Bugün burada öncelikle Haliliye Belediye Başkanımı yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün burada en güzel şekilde hizmetlerinin temelini çok kısa süre önce hep birlikte attık, şükürler olsun bitirdi ve hep birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Kompleksin açılışında başta Haliliye Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese yürekten teşekkür eder, kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Haliliye Kaymakamı Metin Esen ise, “Haliliye Kaymakamı olarak görev yaptığım süre içerisinde kırsal mahallelerimizin en ücra köşesinden, merkezimizin dört bir yanında sadece temel alt yapı hizmetlerini değil, sosyal, kültürel, eğitim, spor alanına kadar her noktada hizmetlerin sunumunda, yaşam kalitesinin arttırılmasında Haliliye Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Belediyemizin bu hizmetlerinde emeği geçen, katkıda bulunan, çaba harcayan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” sözlerini kullandı.

Sancaktar Kompleksinin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Çok güzel bir açılıştayız. Sancaktar muhtarımızı zaman zaman ziyaret ettiğimizde bu ihtiyacını belirtmişti. Mehmet Canpolat Başkanımız da söz vermişti. Allah razı olsun kendisinden yıllardır bu mahallenin beklediği büyük özlem bugün sona erdi. Allah’a şükürler olsun. Beraber çalışmanın bir örneğidir burası” şeklinde konuştu.