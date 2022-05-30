Şanlıurfa’da çocukları teknoloji ile buluşturan atölye

Gençlerin teknolojiyi ile buluşmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Halfeti ilçesine kazandırdığı Gençlik Merkezinde çocuklara, Robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Genç yeteneklerin bilgisayar kullanım becerilerini geliştirmek ve teknolojiyi yakından takip eden çocuklara kodlamayı öğreterek yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halfeti Gençlik Merkezindeki çocuklara robotik kodlama eğitimi veriliyor. Gençlerin günün şartlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi, eşit imkânlarla kendini geliştirebilmesi amacıyla hazırlanan atölyenin kullanılmasıyla öğrenciler mantıksal ve analitik düşünme becerilerini geliştirme imkânı buluyor. Farklı branşlarda eğitimlerin verildiği merkeze gelen gençler günün büyük bir bölümünü burada geçirerek hem ders çalışıp hem de teknolojiyi yakından takip ediyor. Halfeti Gençlik Merkezi Robotik kodlama atölyesine gelen çocuklar burada, bilgisayar ve yazılım eğitimi, temel kodlama eğitimleri ve uygulamalı kodlama eğitimi veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu gençlik merkezinde eğitimlere katıldıklarını belirten çocuklar bilgisayar ve robotik kodlama eğitimi alarak ilk etapta kod yazmayı öğrendiklerini ardından bu teorik eğitimi pratik yaparak uyguladıklarını aktardılar.

Halfeti Gençlik Merkezinde görev yapan eğitmen merkezde ilkokul, ortaokul öğrencilerine çeşitli eğitimler verdiklerini belirterek bu eğitimler arasında Bilişim Teknolojileri, Kodlama Eğitimi, Mblock dersleri ve Robotik Kodlama eğitimleri bulunduğunu söyledi.