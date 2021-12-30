Şanlıurfa’da Çocuk Üroloji Çalıştayı düzenlendi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından Çocuk Ürolojisi Çalıştayı düzenlendi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde Çocuk Ürolojisi Çalıştayı gerçekleştirildi. Hastanenin toplantı salonunda yapılan çalıştayda, Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahi ve Üroloji öğretim üyesi Prof. Dr. İlhami Sürer çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.3 gün süren çalıştayda ameliyathaneden canlı olarak seminer salonuna yapılan yayınla ameliyatlar aktarıldı.

Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahi ve Üroloji öğretim üyesi Prof. Dr. İlhami Sürer, Çalıştayın çok verimli geçtiğini belirterek, bu tür programların çok önemli olduğunu söyledi.

Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, çalıştayın çok verimli geçtiğini söyledi. Doç. Dr. Dörterler, Harran Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi ekibi olarak tüm bölgenin merkezi olmayı amaçladıklarını belirtti.

Yaşadığımız bölgede doğum oranın çok yüksek olduğunun altını çizen Doç. Dr. Dörterler, "Her yıl yaklaşık çevre illerle beraber yaklaşık 200.000 bebek dünyaya geliyor. Sosyo-ekonomik şartlarda göz önüne alındığında doğumsal anomalilerin çok sık olduğu bölgede hastaların tedavileri için başka şehirlere gitmesini önleyerek tedavilerini kendi şehirlerinde yapılmasını sağlıyoruz. Mesane exstrofisi, Epispadias, Hipospadias olarak adlandırılan üriner sistemin en kompleks cerrahileri gerçekleştiriyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu çalıştayları katılım artırarak devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Harran Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise desteklerinden dolayı Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahi ve Üroloji öğretim üyesi Prof. Dr. İlhami Sürer’e teşekkür etti.