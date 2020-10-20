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Şanlıurfa’da çocuk konservatuarına seçmeler yapıldı

ŞANLIURFA’DA ÇOCUK KONSERVATUARINA SEÇMELER YAPILDI

ŞANLIURFA 20.10.2020, 11:45
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Şanlıurfa’da çocuk konservatuarına seçmeler yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Konservatuar seçmelerinde minikler hünerlerini sergiledi.

Müzik şehri Şanlıurfa’da değerlerini geleceğe taşımak amacıyla uygulamalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde Çocuk Konservatuar bölümüne 20 öğrenci alınacağı duyuruldu. İlkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik kayıtlar alan belediye, son bulan başvuruların ardından öğrencileri sınava tabi tuttu.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğünce Vali Kemalettin Gazzezoğlu Kültür Merkezinde yapılan sınavda öğrenciler başarılı olabilmek için hünerlerini sergiledi. Sınav korona virüs tedbirlerine uygun gerçekleşti.

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