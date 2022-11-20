Şanlıurfa’da çocuk hakları günü kutlandı

Her yıl 20 Kasım’da kutlanan ‘’Dünya Çocuk Hakları Günü’’ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından imzalanan sözleşmeyle her yıl kutlanan 20 Kasım ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ Şanlıurfa’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile bir dernek tarafından düzenlenen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenerek ‘’20 Kasım Çocuk Hakları’’ gününü kutladı.