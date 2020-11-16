Şanlıurfa’da çiçek üretimi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale ilçesindeki çiçek ve fidan üretim merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale ilçesindeki çiçek ve fidan üretim merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığının da girişimleriyle Akçakale’deki fidanlıkta çiçek ekiminden yıllık 1.5 milyon TL tasarruf sağlanması hedefleniyor.

“Yıllık 1.5 milyon TL civarında tasarruf sağlanacak”

Akçakale’deki fidan, bitki ve çiçek üretim merkezi ile beraber Büyükşehir Belediyesi olarak 1.5 milyon TL civarında yıllık tasarruf sağladıklarını dile getiren Beyazgül, “Akçakale Fidanlığımızı ziyarete geldik. Burada fidan, çiçek üretimi ve çiftçilerimiz için bitki üretimi yapmaktayız. Kendimize yetecek kadar Büyükşehir Belediyesi gerek orta refüjlerde gerek ise park bahçelerde kendimize yetecek kadar fidanımızı üretiyoruz. Bugün yeniden Park Bahçeler Daire Başkanlığımızın ekibi ile istişare ettiğimiz de şunu gördüm, bölgeye yetecek kadar fidan üretim potansiyelimiz oluşacak, inşallah biz Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin belki de zaman içerisinde Batıya da fidan ve çiçek satma durumuna geleceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şuanda bununla 1.5 milyon civarında yıllık tasarruf sağlamaktadır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.