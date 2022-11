Şanlıurfa’da binlerce fidan toprakla buluşturuldu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde, daha yeşil bir Şanlıurfa için öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında yayımlanan genelge ile kutlanan 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü’’ nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da fidan dikimi gerçekleşti. ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Ayhan ve Beyazgül, öğrencilerle birlikte önceden hazırlanan alanda zeytin ve iklim koşullarına uygun fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

“Toprağa can geleceğe nefes olacağız”

Fidanları toprakla buluşturarak ve can suyu vererek aslında Şanlıurfa’ya nefes olunduğunu ifade eden Beyazgül, “Aslında doğa bizlerin büyük evidir. Tabiatta her ne varsa o bizim ailemizin bir ferdidir. Her yıl havanın daha sıcak olduğunu görüyoruz. Yağmurun daha azaldığını görüyoruz. İklim değişikliğinden daha fazla bahsedildiğini görüyoruz. İşte bu şartlar altında yapılan ağaçlandırma çalışması çok önemlidir. Buradan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Şanlıurfa Valimiz ile Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Günümüzde çiftçilerimizin ekinlerini hasat ettikten sonra anız yaktıklarını görüyoruz. Bu üzücü durumun son bulmasını istiyorum. Anız yakarak insana hizmet eden ne varsa hepsi onun içinde yanıyor. Biz değişeceğiz ki iklim değişmesin, biz değişeceğiz ki ağaçlar dikilecek ve çocuklarımız gelecekte mutlu olacaklar. Valiliğimizin öncülüğünde Şanlıurfa’ya değer katacağız. Kente nefes olacağız” ifadelerine yer verdi.

“El ele vererek ağaçlandırma işini genele yayacağız”

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise “Şanlıurfa’nın nüfusu yaklaşık 3 Milyon kişiye ulaştı. Her Şanlıurfalı vatandaş bir fidan dikse 3 milyon fidan ediyor. Şimdi biz bu hedefi artırdık ve 5 milyon ağaç hedefini koyduk. Bu ağaçları koruyup kollayacağız. Gelecek nesillere bırakacağız. Milli ağaçlandırma günümüze Şanlıurfa’dan da güzel bir katkı sağlayacağız. El ele vererek bu anlayışı genele yaymaya çalışacağız” diye konuştu.

‘Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde çeşitli etkinliklerle Şanlıurfa genelinde 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.