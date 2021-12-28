banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa’da bin 250 kırsal mahalle ile 3 bin yerleşim yerine hizmet verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal alanda faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürerek kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını iyileştiriyor.

ŞANLIURFA 28.12.2021, 16:56
Şanlıurfa’da bin 250 kırsal mahalle ile 3 bin yerleşim yerine hizmet verildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ve kırsal alanda faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürerek kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını iyileştiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında da kırsaldaki hizmetlerine ara vermeden devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde kent merkezinde ve kırsalda çalışmalarına devam eden ekipler, ilçelerde belirlenen programlar dahilinde hem hizmet ağını genişletti hem de yol kalitesini artırdı. 170 araç ve 400 personelle, 13 ilçe, bin 250 kırsal mahalle ile 3 bin yerleşim yerine hizmet götürmek için mesai harcayan ekipler, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yazın tozdan kışın ise çamurdan etkilenmemeleri için yolları sathi asfaltla buluşturdu. 2021 yılında 3 bin kilometre stabilize yol yapım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bin 43 kilometre sathi kaplama, 2 bin 850 kilometre stabilize bakım ve onarım hizmetinde bulundu. Kırsal mahalle yollarını 195 bin ton asfalt bakım ve onarım çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturan ekipler, mahalle sakinlerinin de takdirini kazandı. Tam otomasyonlu olarak Şanlıurfa’ya kazandırılan beton santralinde kendi öz kaynaklarıyla saatte 90 metreküp ürettiği betonu kırsal mahallelerin yollarını daha konforlu olması için yollara seren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda uzun ömürlü çelik hasırla güçlendirilen beton yol ağını 105 kilometreye çıkardı. Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve diğer illere de örnek teşkil eden “Muhtar bilgi sistemi” ile kırsal mahalle muhtarlarından gelen talepler anında çözüme kavuşurken sistem sayesinde hizmetlerin ivedi olarak halka ulaşması da sağlanmış oldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8