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Şanlıurfa’da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, IOM Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile ‘’Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Destek’’ projesi kapsamında büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarım ve hayvancılık alanında Şanlıurfa’yı tekrardan şahlanışa geçirecek bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

ŞANLIURFA 20.02.2022, 14:01
Şanlıurfa’da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, IOM Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile ‘’Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Destek’’ projesi kapsamında büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarım ve hayvancılık alanında Şanlıurfa’yı tekrardan şahlanışa geçirecek bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığının hayata geçirdiği, IOM Uluslararası Göç Örgütünün desteklediği ‘’Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Destek’’ projesi kapsamında kentte yaşayan yerli ve yabancı besicilere büyükbaş hayvan, yem ve sağım ekipmanları düzenlenen törenle dağıtıldı. Büyükbaş hayvan dağıtım törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, protokol üyeleri ile besiciler katıldı.

‘’Şanlıurfa tarım ve hayvancılıkta yeniden şahlanacak’’

Şanlıurfa’nın tarım ve hayvancılık alanında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ve bu nedenle tarım ve hayvancılıkta Şanlıurfa’nın yeniden şahlanması için paydaş kurumlarında katılacağı bir çalıştay düzenleyeceklerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Hem yerli ihtiyaç sahiplerini hem de mülteci ihtiyaç sahiplerini düşünerek adımlar atıyorlar. Bunlar bizim içim çok önemli, bu bir kardeşlik, bu bir barış ve birlikte çalışmadır. Tarımın şehrinde tarım daire başkanlığının olması gerekiyordu. Oldu ve şimdi çok önemli icraatlara imza atmaya başladılar. Birkaç daire birimimizin ve IOM’un birlikte çalışmasının bir sonucudur. Bu gün günümüzde iklim değişikliğinin bahsedildiği bu zamanda en önemli çalışmalarından biridir. İşte bu nedenle hayvancılık ve tarım çok önemlidir. Şanlıurfa gerek tarım bakımından gerek hayvancılık bakımında çok önemli bir şehirdir. Biz burada faaliyetlerimizi yürüttüğümüzde hem ülkemize katkı sağlayacağız, hem de istihdam sağlamış olacağız. Çok geniş ve paydaşlarının tamamının katılacağı bir çalıştay yapacağız. Hem ülke, hem şehir ekonomisine katkı nasıl sağlayabiliriz, istihdamı nasıl arttırabiliriz ve yine burada herkes fikrini ortaya koyduktan sonra hedeflerimize ve çözüm yollarına nasıl gidebiliriz diye onun çalışmasını yapacağız. Kısacası Şanlıurfa’yı tekrardan şahlanışa geçirecek bir çalışma olacak” dedi.

Besicilerimiz verilen hayvanlara sevgi ile bakacaklar

Buna sadece Şanlıurfa’nın değil Türkiye’nin de ihtiyacı olduğunu belirten Beyazgül, “Harran yeterince değerlendirilirse ben inanıyorum ki bu Türkiye’ye çok önemli katkı sağlayacaktır. Pamuk, mercimek, nohut ve buğdayın önemli büyük bir bölümünü sağlıyor. Buradaki üretimimizi artırdığımız zaman, sulamalarımızı artırdığımız zaman belki Şanlıurfa tek başına Türkiye’ye yetişecek bir şehir haline gelir. Eğer insanlar bu hayvanlara iyi bakarlarsa bir çift hayvan alan birkaç yıl sonra sürüye sahip olabiliyor. Bu bereketi değerlendirmemiz lazım. Dezavantajlı besicilerimiz ben inanıyorum ki o hayvanlarımıza sevgi ile bakacaklardır. Bu başlangıç çalışmasını IOM ile birlikte devam ettireceğiz’’ diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Proje Destek Müdürü İvan Lavange ile Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu, hayata geçirilen proje nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve IOM yetkililerine teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından yerli ve yabancı besicilere büyükbaş hayvan, yem ve sağım ekipmanları verildi.

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