Şanlıurfa’da bayram süresince belediye otobüsleri ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşların Ramazan Bayramı’nı daha rahat ve huzur içinde geçirmeleri ve ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri amacıyla şehir içi toplu taşıma araçları 20-23 Nisan arasında ücretsiz hizmet verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. Ramazan Bayramın birinci günü başlayacak uygulama, 23 Nisan’a kadar devam edecek.

Bayramda vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına bayram süresince ücretsiz toplu taşıma hizmetine giden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kolay ulaşmaları ve mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmelerini sağlamış olacak.