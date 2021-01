Şanlıurfa’da başkanlar Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Şanlıurfa Valisi ve belediye başkanları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gazetecilik mesleğinin büyük bir sabır, özveri ve fedakârlık gerektiren, hayatın her alanında ihtiyaç duyulan, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının temininde önemli işlevi olan bir meslek olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül mesajında, “İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, kamuoyuna doğru haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyona sahiptir. Başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Dünya’nın birçok yerinde meydana gelen olaylardan, tarımdan, siyasetten, spordan ekonomiden, doğal afetlerden ve savaşlardan haberdar olmamızı sağlayan gazeteciler, muhabirler hatta ilgili yayın organının her ferdi kamuoyunu aydınlatma haberdar etme ve bilgilendirme amacıyla her gün onlarca tehlikeyi göze alarak haber peşinde koşmaktadırlar. Bu önemli görevi yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin mesai kavramı gözetmeksizin, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir” ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat mesajında, “Gazeteci olmak, kaleminin mürekkebini, damarındaki kan bilerek hakikati hiçbir payeye satmayan, gözü, kulağı ve vicdanını günün yirmi dört saati uyanık tutarak kamuoyunun sesi olma gayretinde olmaktır. Mesai mefhumunun olmadığı bu meslekte olan gazeteciler, bu yönüyle hakikatin izinde adil şahitler olarak bir şehrin nöbetçileri gibidirler. Çıktığımız her yolda ve her icraatımızda, basın kuruluşlarının değerli üyelerinin ortaya koydukları emek ve gayreti görüyoruz. Halkımızın kanaat ve beklentilerini sayelerinde öğrendiğimiz, basın mensupları, halkın sesi, belediyelerin de icraatları konusunda bir şehrin rehberleri konumundadırlar. Ön yargısız, bağımsız ve bağlantısız bir şekilde, hakikatin habercisi olarak, her olayı ince eleyip sık dokuyan bir işçilikle araştıran ve bu gayretle haberdar olmamızı sağlayan gazetecilerin yürüttükleri çabanın kutsal olduğuna inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mesajında, "Gazetecilik, topluma en doğru bilgiyi en kısa sürede ulaştırmak, insanları kendilerini ilgilendiren bir konuda bilgilendirmek için bazen sıkıntılı, tehlikeli durumlarda bile olsa ifa edilen değerli bir meslektir. Gazeteciler kamuoyu oluşumunda, vatandaşların sesini yöneticilere ulaştırır, yöneticilerin veya kurumların faaliyetlerini de vatandaşlara iletir. Böylece daha şeffaf bir toplumsal yapı oluşmasına basın mensupları değerli bir katkı sunarlar" denildi.