Şanlıurfa’da aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da hırsızlık ve dolandırıcılıktan 7 suç kaydı bulunan ve 21 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4’ü hırsızlık, 3’ü ise dolandırıcılık olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunan ve 21 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle her yerde aranan K.İ. isimi şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın izine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyona gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.