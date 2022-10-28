Şanlıurfa’da aranan 32 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranması bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede 62 ekip ve 176 personelle belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 42 yıl 7 ay 15 gün ila 4 yıl 2 ay arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü ile değişik suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.