Şanlıurfa’da aranan 3 şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da polisi yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan kesinlemiş hapis cezası bulunan 3 zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan H.D.’nin (60) hırsızlık suçundan 17 yıl 5 ay, Y.C.N.’nin (23) hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay 15 gün, H.K.’nin (35) ise hakaret ve kamu malına zarar verme suçlarından 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.