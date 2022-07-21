Şanlıurfa’da açık hava konserleri devam ediyor

‘Müzik Şehri Şanlıurfa’ sloganıyla UNESCO müzik şehirleri ağına dahil olma yolunda önemli adımlar atan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde verdiği yaz konserine devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu ’Müzik Şehri Şanlıurfa’ sloganıyla kentin tarihi alanları ve halka açık alanlarında açık hava yaz konserlerine devam ediyor. Şanlıurfa kent merkezinde vatandaşların soluklandığı Novada AVM önünde konser veren Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu konseri, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Birbirinden güzel Urfa türkülerini seslendiren Urfa Ahengi Müzik Topluluğuna vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu 22 Temmuz Cuma saat 20.00’de Kızılkoyun Bahçesi, 23 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da ise tarihi Gümrük Hanı’nda açık hava yaz konseri düzenleyecek.