Şanlıurfa’da 8 Mart ağaçlandırma etkinliği

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Mercan Ormanı adlı etkinliğe, Vali Erin’in yanı sıra Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sabri Çelik, AÇSHB İl Müdürü Hasan Bilici ve kadın çalışanlar ile öğretim üyeleri katıldı. Toplam 10 bin fidanın toprakla buluşturulacağı sahada incelemelerde bulunan Vali Erin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen Mercan Ormanı etkinliğinin Şanlıurfa’da da düzenlendiğini belirterek, 6-7-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyet ile 10 bin fidanın toprakla buluşmuş olacağını söyledi. Ağaçlandırma etkinliğinin ardından sahada bulunan kadınlara gül hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini tebrik eden Vali Erin, kadınları hatırlamak, onlara hak ettikleri değeri vermek için sadece senede bir günün değil, her günün önemli olduğunu söyledi.