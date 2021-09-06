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Şanlıurfa’da 700 polisle 238 okul çevresi denetlendi

Pandemi nedeniyle uzun süredir ara verilen yüz yüze eğitimin Şanlıurfa’da yeniden başlamasıyla birlikte 700 polisle 238 okulun çevresinde denetim yapıldı.

ŞANLIURFA 06.09.2021, 16:50
Şanlıurfa’da 700 polisle 238 okul çevresi denetlendi

Pandemi nedeniyle uzun süredir ara verilen yüz yüze eğitimin Şanlıurfa’da yeniden başlamasıyla birlikte 700 polisle 238 okulun çevresinde denetim yapıldı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir ara verilen yüz yüze eğitim bu gün başladı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler de okul çevresinde denetim yaptı. Yaklaşık 700 polisin katıldığı uygulamada 238 okulun çevresi denetlendi. Okullara yakın park, bahçe, kafe, internet ve oyun salonlarında denetim yapan ekipler, servis araçlarında da kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde öğrencileri olumsuz etkileyebilecek durumlara müdahale edildi.

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