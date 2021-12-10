Şanlıurfa’da 60 yaş üstü vatandaşlar için hobi bahçesi yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşlar için yapımına başlanılan 20 bin metrekarelik’ Hobi Bahçesi’nde son aşamaya gelindi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Parkının yanında 180 Hobi Bahçesi evinin bulunduğu 20 bin metrekarelik hobi bahçesi ile 55 bin metrekarelik piknik alanı çalışmasında son aşamaya geldi. 60 Yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulacak olan Hobi bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yaygınlaştırılacak. Vatandaşlar bir yandan kendi meyve ve sebzelerini üretirken bir yandan da spor ve yürüyüş yapma fırsatı bulacak

20 bin metrekarelik Hobi Bahçesinde 55 bin metrekarelik piknik alanı, bisiklet ve koşu yolları, mescit, fitness alanı, çocuk oyun grubu ve dinlenme alanları yer alıyor.