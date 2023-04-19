Şanlıurfa’da 5 milyondan fazla çiçek üretiliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yılda 5 milyondan fazla çiçeğin üretildiği Şehit Nusret Meyve ve çiçek üretim tesisinde yetiştirilen çiçekler toprakla buluşmaya hazırlanıyor. Çiçekler yetiştirildikten sonra kentin farklı noktalarındaki peyzaj çalışmalarında kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa’nın dört bir yanında yaptıkları peyzaj çalışmalarında kendi tesislerinde ürettiği çiçekleri kullanıyor. Belediyeye ait fidanlıklarda çeşitli aşamalardan geçirilerek toprakla buluşturulmaya hazır hale getirilen çiçekler kent merkezinde park ve bahçelerde, refüjlerde ve peyzaj çalışmalarında kullanılıyor. Şanlıurfa’nın Cadde ve sokaklarını süsleyen bu çiçekler kentin güzelliğine güzellik katarken merkezde kadınların maharetli çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Farklı mevsim ve çeşitlerde üretilen, yeşillendirilen ve boylandırılan çiçekler kadınlar tarafından özenle hazırlanarak ekime hazır hale getiriliyor. Kadın istihdamının da desteklendiği proje çerçevede üretilen çiçekler Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından toprakla buluşturuluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle mevsimlik çiçek üretiminde dışarıya müptela olmaktan kurtulan belediye kendi çiçeğini kendisi üreterek bir yandan tasarruf yaparken diğer yandan da belediye bütçesine katkı sağlıyor.