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Şanlıurfa’da 5 kalaşnikof tüfek ele geçirildi

ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN 5 ADET KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.

ŞANLIURFA 14.09.2020, 12:56
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Şanlıurfa’da 5 kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken 5 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Kural Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 10 şarjör ve 738 mermi ile 141 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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