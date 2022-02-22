Şanlıurfa’da 5 bin genç Malazgirt 1071 filmini izleyecek

Şanlıurfa Valiliği organizesinde 5 bin genç, Malazgirt 1071 filmi ile buluşacak.

Gençlerin, kahramanlıklarla dolu tarihimizi milli bir bilinç ve şuurla en iyi şekilde öğrenmeleri amacıyla ilk defa gösterime giren ve Anadolu’yu Türklere vatan yapan Malazgirt Meydan Muharebesini konu alan “Malazgirt 1071” filmi Şanlıurfa’da 5 bin gence izlettirilecek.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in davetiyle sinema salonuna gidecek gençler, Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu Türk yurdu yapan zaferini beyaz perdede izleyecek. Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar’ın yönetmenliğini yaptığı Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran’ın rol aldığı TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmi 11 Şubat’ta vizyona girdi. Sultan Alparslan’ın zaferiyle sonuçlanan muharebeyi konu alan yapımın Konya ve İstanbul’da 7 hafta süren çekimlerinde, tarihi mekanların kullanılmasına özen gösterildi. Özellikle Konya’da Selçuklu döneminden kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra Sille’deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim mekanları arasında yer aldı.

Usta oyuncular başrolde

Filmde, Cengiz Coşkun Sultan Alparslan’ı, Haluk Piyes Alparslan’ın Anadolu seferlerinde öncü komutanı Afşin Bey’i, Caner Kurtaran Romen Diyojen’i, Vildan Atasever ise kural tanımaz Hırslı Kraliçe Ludika’yı canlandırdı.