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Şanlıurfa’da 470 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa’da gümrük kaçağı 470 cep telefonu ele geçirildi.

ŞANLIURFA 11.10.2021, 13:17
Şanlıurfa’da 470 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa’da gümrük kaçağı 470 cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle mücadele (KOM) Şube ekipleri, kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa - Gaziantep otoban bağlantı noktasında duruldu. Şüphe üzerine arama yapılan bir tırda, aracın su deposuna gizlenmiş vaziyette 470 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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