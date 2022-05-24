Şanlıurfa’da 4.0 zirvesi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Hazine ve Maliye Bakanlığı himayelerinde Şanlıurfa Valiliği ev sahipliğinde, Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı paydaşlığında düzenlenmesi planlanan Urfa 4.0 Zirvesi öncesi bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Zirvenin Şanlıurfa’ya farklı bir heyecan oluşturacağını kaydeden Vali Ayhan, özellikle genç nüfusa sahip Şanlıurfa’nın seçilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Vali Salih Ayhan’ın başkanlık ettiği toplantıya Vali Yardımcısı Metin Esen ve tarım, turizm, sanayi alanında hizmet veren kamu kurumlarının yetkilileri ile destekçi kuruluşların temsilcileri katıldı. 13-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan çalıştayda paydaşlarla Şanlıurfalı vatandaşlar bir araya getirilerek tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanında kentin katma değeri, potansiyeli ve istihdamı arttırılarak sürdürebilir kalkınmanın oluşturulması amaçlanacak. Tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanında 50’den fazla uzman konuşmacının katılacağı çalıştay 2 gün sürecek. Bu arada çalıştayda 1 milyon istihdam projesinde online işe alım oturumları düzenlenerek istihdama katkı yapılması hedefleniyor.

Şanlıurfalı vatandaşların, işletmelerin ve iş adamlarının ilgisini çekmeyi hedefleyen çalıştayda farklı paydaşların kuracağı etkileşimlerle iş birlikleri ve iş ortaklıklarının kurulması planlanıyor. Daha fazla ticari ve ekonomik hacim oluşmasının hedeflendiği çalıştayda Şanlıurfalı gençlerin yazılımcı olması için gerekli çalışmalar da yapılacak. Ayrıca çalıştay alanında açılacak firma stantları ve etkinliklerle katılımcıların farklı ürün ve hizmet alanında bilgilendirilmesi de planlanıyor.