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Şanlıurfa’da 4 milyon 870 bin makaron ele geçirildi
Şanlıurfa’da gümrük kaçağı 4 milyon 870 bin makaron ele geçirildi.
ŞANLIURFA 16.09.2022, 16:21
Şanlıurfa’da gümrük kaçağı 4 milyon 870 bin makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 4 milyon 870 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyette götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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