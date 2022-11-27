Şanlıurfa’da 3D üretim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin altyapıda ihtiyaç duyduğu bir çok malzeme, 3D teknolojisiyle belediyenin kendi tesisinde üretiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda kurulan ve gün geçtikçe kapasitesi daha da geliştirilen 3D İnovatif Atölyesi ile su ve kanalizasyon gibi alanlarda kullanılan yedek parça üretimi sağlanarak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilirken 3D yazıcılarla üretilen yedek parçalar Şanlıurfa’nın altyapısını güçlendirmek üzere değerlendiriliyor.

Geçmiş dönemlerde yurt dışından ithal edilen ve daha maliyetli olan yedek parçalar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri neticesinde ŞUSKİ Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi içerisinde 3D İnovatif Atölyesi kurularak Büyükşehir Belediyesi yüksek bir maliyetten kurtarıldı.

“Ürettiğimiz yedek parçaları tüm dünyaya satacak konuma geleceğiz”

Modern, son teknoloji cihazlarla donatılan yedek parça üretim atölyesini ziyaret ederek ilgili Daire Başkanı Yavuz Selim Boyacı’dan bilgi alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, burada üretilen yedek parçaları Türkiye’ye ve dünyaya satabileceklerini kaydederek, “3D İnovatif atölyemizde incelemelerde bulunduk. Atölyemizdeki üretimleri gördük. Hem tedarik hızı hem de ucuza mal etmek açısından tartışılmaz bir hizmet oldu. Bir diğer atölyemizde de çeşitli parça üretimleri devam ediyor. Daha önceki zamanlarda burada üretilen parçaları almak için belki de yurt dışına gitmemiz veya yurt dışından sipariş vermemiz gerekecekti. Burada çalışan Şanlıurfa’nın evlatları, hemşehrilerimiz, 3D atölye ile yedek parça üretimi yapıyorlar. Hem ucuza mal ediliyor hem de zamandan tasarruf edilmiş oluyor. Şanlıurfa’da su musluktan içilir diyerek çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bu konuda kahraman çalışma arkadaşlarımızın emekleri ve çalışmaları var. Şanlıurfa’da vatandaşlarımıza ulaşan arıtma suyunun aksamaması için atölyemizde üretilen yedek parçalar büyük önem taşıyor. Kendi malzememizi üreterek sorunların çözümünde zaman kazanmış oluyoruz. Tüm ekibime teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gelecekte bu atölyeden çıkacak ürünleri Türkiye’ye ve dünyaya satacak duruma gelecektir” diye konuştu.