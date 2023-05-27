Şanlıurfa’da 30 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Şanlıurfa’da 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan işlem yapılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçlarından 4 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen C.K. isimli şahıs, adresine düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.